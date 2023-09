Milan, il giorno dopo il derby: allenamento e incontro con la dirigenza

Il giorno successivo al derby in casa Milan prevede un allenamento e, in seguito, un incontro con la dirigenza

Come riportato da 'TMW', però, nella giornata odierna ci sarà un altro incontro tra la dirigenza e il tecnico Stefano Pioli. Dopo la sessione di allenamento mattutina, in preparazione all'esordio in Champions League contro il Newcastle, si terrà questo colloquio in casa Milan. L'obiettivo sarebbe quello di analizzare a freddo la sconfitta contro l'Inter in tutte le sue sfaccettature.