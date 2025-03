Milan, corsa a due per il ruolo di direttore sportivo: ecco i loro nomi

Continua la caccia del Milan al direttore sportivo. I rossoneri, come noto, sono alla ricerca di un profilo che possa rivestire questo ruolo, rimasto scoperto per troppo tempo dopo l'addio di Paolo Maldini. Negli ultimi giorni si sono fatti tanti nomi e noi di 'PianetaMilan.it' vi abbiamo rivelato in esclusiva come fosse corsa a due tra Andrea Berta e un profilo alla Igli Tare (QUI IL LINK).