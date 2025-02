MILAN, CONCEICAO in BILICO e TIFOSI CONTRO MAIGNAN. Da loro a RAFA LEAO: BASTA SCARICARE

Tanti i temi della giornata odierna in casa Milan. Da una parte il futuro di Sérgio Conceicao che sarebbe già in bilico sulla panchina rossonera per screzi con Zlatan Ibrahimovic. Ma anche le tante critiche nei confronti di Mike Maignan dopo la papera che ha condannato i suoi alla sconfitta contro il Feyenoord in Champions League. Di questo ed altro parla il nostro Stefano Bressi nel video che potete trovare al link qui sotto ...