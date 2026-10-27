Analisi tattica del Milan di Rúben Amorim: il 55% dei gol stagionali arriva tra il 60' e il 75'. Tutti i numeri e i marcatori della cooperativa rossonera
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In questa stagione il Milan di Rúben Amorim ha segnato 20 gol tra Serie A (16) ed Europa League (4) in 11 partite disputate, alla media di 1,8 reti per gara. La curiosità statistica interessante da notare è che il Diavolo ha segnato 11 delle sue 20 reti, quindi esattamente il 55% del suo fatturato offensivo, tra il minuto 60 e il 75, ovvero tra il quarto d'ora e la mezz'ora del secondo tempo.
I gol del Milan in Serie A: la cronologia della striscia d'oroLa tendenza della squadra di Amorim a colpire nella ripresa è evidente analizzando il cammino in campionato, dove i rossoneri si scatenano sistematicamente dopo l'ora di gioco:
- Torino-Milan (1-2): Alphadjo Cisse e Adrien Rabiot sono andati in gol contro i granata al 64' e al 68'.
- Milan-Venezia (2-0): a 'San Siro' è arrivato il gol di Gonçalo Ramos (69'). Poi nel finale anche l'autorete di Redouane Halhal (89').
- Juventus-Milan (1-1): Ancora Cisse in gol a Torino, sponda bianconera, al 68'.
- Lazio-Milan (2-2): la doppietta di Diego Moreira è arrivata tra il 65' e il 67'.
- Milan-Lecce (3-0): sbloccata nel primo tempo da Christian Pulisic, la gara è stata chiusa da Rabiot e Moreira con le reti al 61' e al 73'.
- Sassuolo-Milan (1-1): ancora Rabiot in gol al 63' sul campo dei neroverdi.
- Udinese-Milan (0-2): il definitivo tap-in di Omari Hutchinson è arrivato al 75'.
La 'Zona Milan' anche in Europa LeagueAnche in campo internazionale il Diavolo è riuscito ad andare in gol nella sua fascia oraria prediletta. Lo ha fatto sul campo del RB Salisburgo, con l'acuto decisivo di Gonçalo Ramos arrivato al minuto 72 della ripresa.
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La tattica di Rúben Amorim: perché il Diavolo si scatena nella ripresa?Che sia per una mera questione di adrenalina, o perché i giocatori che entrano dalla panchina cambiano la gara o forse, più semplicemente, perché il Diavolo spinge con maggior efficacia in quel determinato momento del match, dove, magari, le energie fisiche e mentali degli avversari iniziano ad andare in riserva, fatto sta che il Milan di Amorim ama colpire verso la fine, per lasciare la 'preda' stordita e pronta da abbattere.
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