In questa stagione il Milan di Rúben Amorim ha segnato 20 gol tra Serie A (16) ed Europa League (4) in 11 partite disputate, alla media di 1,8 reti per gara. La curiosità statistica interessante da notare è che il Diavolo ha segnato 11 delle sue 20 reti, quindi esattamente il 55% del suo fatturato offensivo, tra il minuto 60 e il 75, ovvero tra il quarto d'ora e la mezz'ora del secondo tempo.

I gol del Milan in Serie A: la cronologia della striscia d'oro

Torino-Milan (1-2) : Alphadjo Cisse e Adrien Rabiot sono andati in gol contro i granata al 64' e al 68'.

: Alphadjo Cisse e Adrien Rabiot sono andati in gol contro i granata al 64' e al 68'. Milan-Venezia (2-0) : a 'San Siro' è arrivato il gol di Gonçalo Ramos (69'). Poi nel finale anche l'autorete di Redouane Halhal (89').

: a 'San Siro' è arrivato il gol di Gonçalo Ramos (69'). Poi nel finale anche l'autorete di Redouane Halhal (89'). Juventus-Milan (1-1) : Ancora Cisse in gol a Torino, sponda bianconera, al 68'.

: Ancora Cisse in gol a Torino, sponda bianconera, al 68'. Lazio-Milan (2-2) : la doppietta di Diego Moreira è arrivata tra il 65' e il 67'.

: la doppietta di Diego Moreira è arrivata tra il 65' e il 67'. Milan-Lecce (3-0) : sbloccata nel primo tempo da Christian Pulisic, la gara è stata chiusa da Rabiot e Moreira con le reti al 61' e al 73'.

: sbloccata nel primo tempo da Christian Pulisic, la gara è stata chiusa da Rabiot e Moreira con le reti al 61' e al 73'. Sassuolo-Milan (1-1) : ancora Rabiot in gol al 63' sul campo dei neroverdi.

: ancora Rabiot in gol al 63' sul campo dei neroverdi. Udinese-Milan (0-2): il definitivo tap-in di Omari Hutchinson è arrivato al 75'.

La 'Zona Milan' anche in Europa League

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La tattica di Rúben Amorim: perché il Diavolo si scatena nella ripresa?

La tendenza della squadra di Amorim a colpire nella ripresa è evidente analizzando il cammino in campionato, dove i rossoneri si scatenano sistematicamente dopo l'ora di gioco:Anche in campo internazionale il Diavolo è riuscito ad andare in gol nella sua fascia oraria prediletta. Lo ha fatto sul campo del, con l'acuto decisivo diarrivato al minuto 72 della ripresa.Che sia per una mera questione di adrenalina, o perché i giocatori che entrano dalla panchina cambiano la gara o forse, più semplicemente, perché il Diavolo spinge con maggior efficacia in quel determinato momento del match, dove, magari, le energie fisiche e mentali degli avversari iniziano ad andare in riserva, fatto sta che il Milan di Amorim ama colpire verso la fine, per lasciare la 'preda' stordita e pronta da abbattere.