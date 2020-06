Milan, comunicato ufficiale: intervento per Musacchio

NEWS MILAN – Il comunicato ufficiale del Milan su Mateo Musacchio e le sue condizioni fisiche.

“AC Milan comunica che Mateo Musacchio dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L’operazione verrà eseguita dal professor Ramon Cugat la prossima settimana a Barcellona”.

