Milan, Cardinale vuole sbarcare in NBA con i rossoneri: l’indiscrezione

Gerry Cardinale, proprietario del Milan e fondatore di RedbBird Capital Partners, sarebbe in contatto con la NBA per creare una franchigia legata al club rossonero. Questa l'indiscrezione, che se confermata sarebbe clamorosa, giunta nelle ultime ore. A riportarla il collega Luca Bianchin de 'La Gazzetta dello Sport', che cita a sua volta il giornalista Bill Simmons, il quale ha parlato così nell'ultima puntata del suo podcast: "Il Milan è sostanzialmente favorevole. È di proprietà di RedBird e non ha una squadra di basket legata. La squadra di basket a Milano è l'Olimpia, che ha rinnovato per 10 anni con l'Eurolega. Considerate il Milan dentro, in qualche modo".