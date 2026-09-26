Cambio di programma dell'ultimo minuto in vista della nona edizione del Festival dello Sport di Trento, la prestigiosa kermesse organizzata da La Gazzetta dello Sport in calendario dal 1° al 4 ottobre. Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, sarà costretto a dare forfait a causa di impegni personali e lavorativi urgenti negli Stati Uniti d'America. Il patron rossonero, atteso originariamente al Teatro Sociale sabato 3 ottobre alle ore 18:00, potrebbe comunque garantire un breve saluto istituzionale e un intervento in video-collegamento dall'oltreoceano.

Mario Gila sostituisce Cardinale sul palco di Trento

Il programma completo: tutti i protagonisti del Milan a Trento

Giorno e ora Ospite / Protagonista Location e dettagli dell'evento Giovedì 1° ottobre, ore 12:30 Demetrio Albertini Piazza del Duomo - Presentazione del libro 'Le lezioni del campo' Giovedì 1° ottobre, ore 21:00 Gianni Rivera Filarmonica - Intervento speciale del 'Golden Boy' Venerdì 2 ottobre, ore 14:00 Fabio Capello Palazzo Benvenuti - Focus sulla carriera tecnica e tattica Venerdì 2 ottobre, ore 16:30 Oliver Bierhoff Teatro Sociale - Incontro con lo storico bomber tedesco Sabato 3 ottobre, ore 10:00 F. Capello, Z. Boban, P. Di Canio Teatro Sociale - Panel firmato 'Sky Sport' sulle coppe europee Sabato 3 ottobre, ore 11:30 Alexandre Pato Auditorium Santa Clara - Il racconto del 'rossonero per sempre' Sabato 3 ottobre, ore 18:00 Mario Gila Teatro Sociale - L'impatto a Milano alla corte di Amorim Domenica 4 ottobre, ore 15:00 Gennaro Gattuso Teatro Sociale - Focus sull'ex bandiera e attuale tecnico laziale

Gli organizzatori del festival hanno già rimodulato il palinsesto ufficiale, confermando una soluzione interna di forte appeal per la tifoseria del Diavolo. Al posto del numero uno di RedBird salirà sul palco. Il difensore spagnolo, prelevato durante l'ultima sessione estiva di calciomercato dalla Lazio a fronte di un investimento da 30 milioni di euro, interverrà nello stesso slot orario e nella medesima location per raccontare l'impatto con il mondo milanista e i suoi primi mesi di lavoro agli ordini del tecnico portoghese Rúben Amorim.L'assenza fisica di Cardinale non priverà la kermesse di una massiccia e gloriosa tinta rossonera. Il palinsesto dell'evento di Trento è infatti ricco di appuntamenti e conferenze che vedranno protagonisti assoluti del presente e del passato del club di Via Aldo Rossi.