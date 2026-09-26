Il proprietario del Milan bloccato negli USA per affari: parlerà il difensore spagnolo. Da Gianni Rivera a Pato e Gennaro Gattuso, tutto il programma rossonero
De Laurentiis su Gerry Cardinale: "Mi disse cose che non stanno né in cielo né in terra" | Video
Cambio di programma dell'ultimo minuto in vista della nona edizione del Festival dello Sport di Trento, la prestigiosa kermesse organizzata da La Gazzetta dello Sport in calendario dal 1° al 4 ottobre. Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, sarà costretto a dare forfait a causa di impegni personali e lavorativi urgenti negli Stati Uniti d'America. Il patron rossonero, atteso originariamente al Teatro Sociale sabato 3 ottobre alle ore 18:00, potrebbe comunque garantire un breve saluto istituzionale e un intervento in video-collegamento dall'oltreoceano.
Mario Gila sostituisce Cardinale sul palco di TrentoGli organizzatori del festival hanno già rimodulato il palinsesto ufficiale, confermando una soluzione interna di forte appeal per la tifoseria del Diavolo. Al posto del numero uno di RedBird salirà sul palco Mario Gila. Il difensore spagnolo, prelevato durante l'ultima sessione estiva di calciomercato dalla Lazio a fronte di un investimento da 30 milioni di euro, interverrà nello stesso slot orario e nella medesima location per raccontare l'impatto con il mondo milanista e i suoi primi mesi di lavoro agli ordini del tecnico portoghese Rúben Amorim.
Il programma completo: tutti i protagonisti del Milan a TrentoL'assenza fisica di Cardinale non priverà la kermesse di una massiccia e gloriosa tinta rossonera. Il palinsesto dell'evento di Trento è infatti ricco di appuntamenti e conferenze che vedranno protagonisti assoluti del presente e del passato del club di Via Aldo Rossi.
|Giorno e ora
|Ospite / Protagonista
|Location e dettagli dell'evento
|Giovedì 1° ottobre, ore 12:30
|Demetrio Albertini
|Piazza del Duomo - Presentazione del libro 'Le lezioni del campo'
|Giovedì 1° ottobre, ore 21:00
|Gianni Rivera
|Filarmonica - Intervento speciale del 'Golden Boy'
|Venerdì 2 ottobre, ore 14:00
|Fabio Capello
|Palazzo Benvenuti - Focus sulla carriera tecnica e tattica
|Venerdì 2 ottobre, ore 16:30
|Oliver Bierhoff
|Teatro Sociale - Incontro con lo storico bomber tedesco
|Sabato 3 ottobre, ore 10:00
|F. Capello, Z. Boban, P. Di Canio
|Teatro Sociale - Panel firmato 'Sky Sport' sulle coppe europee
|Sabato 3 ottobre, ore 11:30
|Alexandre Pato
|Auditorium Santa Clara - Il racconto del 'rossonero per sempre'
|Sabato 3 ottobre, ore 18:00
|Mario Gila
|Teatro Sociale - L'impatto a Milano alla corte di Amorim
|Domenica 4 ottobre, ore 15:00
|Gennaro Gattuso
|Teatro Sociale - Focus sull'ex bandiera e attuale tecnico laziale
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