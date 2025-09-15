Milan-Bologna, Modric MVP a San Siro: maggioranza schiacciante di consensi

Il numero 14 rossonero, giunto svincolato al Milan dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid, è andato in gol a 40 anni e 5 giorni, 'togliendo' un importante record a Nils Liedholm che, fino a ieri, era il centrocampista più anziano ad aver segnato in Serie A. Ed è anche diventato il 6° giocatore di 40 anni a realizzare un gol in Serie A, venendo dopo Zlatan Ibrahimovic.

Ma perché MVP di Milan-Bologna? Per 'acmilan.com', perché il croato "ha illuminato il campo con la sua classe, orchestrando il gioco e dimostrando una precisione chirurgica nei passaggi". Con il suo gol, di fatto, ha spaccato la partita, indirizzandola sui binari congeniali ai rossoneri di Allegri. Ma Modric ha anche fornito una grande mano alla manovra, recuperando palloni e gestendo i tempi di gioco. Da vero 'Maestro' del calcio.

D'altronde, va detto, le statistiche parlano chiaro: 37 passaggi precisi su 44 tentati. Poi 4 contrasti vinti e un tiro in porta. Da tre punti. Modric si è già preso il Milan, con la leadership e la determinazione del campione vero in campo, ma con tanta umiltà nei confronti dei suoi compagni di squadra.

I tifosi del Milan hanno amato la sua prestazione in Milan-Bologna: ha battuto, infatti, Saelemaekers, Pervis Estupiñan e Ruben Loftus-Cheek nella corsa al premio di MVP addirittura con il 90% dei consensi!