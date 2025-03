Milan, amichevole con il Liverpool a luglio? Location esotica: i dettagli

Negli ultimi giorni è emersa un'indiscrezione in merito ad una possibile amichevole estiva tra Milan e Liverpool . I due club si sono già incontrati nel corso di questa stagione, in modo particolare nella prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. I rossoneri nell'occasione segnarono dopo pochi minuti con Christian Pulisic , dando l'illusione di poter vivere una notte da sogno, salvo poi smettere improvvisamente di giocare e favorire in questo modo il rientro dei Reds. La rimonta è stata firmata da Ibrahima Konaté , Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai.

Milan, dalla Cina: "Amichevole con il Liverpool il 26 luglio. Si giocherà ..."

Milan e Liverpool, però, si potrebbe ritrovare anche in estate. A lanciare l'indiscrezione sono stati i colleghi di 'South China Morning Post'. Secondo quanto riportato, infatti, il prossimo luglio potrebbe andare in scena questa amichevole tra i rossoneri e i Reds. In particolare il giorno prefissato sarebbe il 26 luglio. Quanto alla location, l'articolo in questione ipotizza Hong Kong. Una fonte vicina al Diavolo avrebbe riferito come i piani estivi siano ancora in fase di definizione, ma allo stesso tempo che Hong Kong è una delle ipotesi. L'alternativa potrebbe essere Singapore.