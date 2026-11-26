Il Milan di Rúben Amorim deve fare i conti con un dato statistico che evidenzia una delle possibili criticità della squadra: la gestione del secondo tempo. Nelle ultime 10 partite ufficiali disputate in tutte le competizioni, i rossoneri hanno incassato 15 gol, ma ben 10 sono arrivati nella ripresa. Si tratta di due terzi delle reti complessivamente subite, un dato che merita attenzione e che racconta una difficoltà nel mantenere la stessa solidità difensiva per tutta la durata delle partite.

A evidenziarlo è un'analisi pubblicata da 365Scores in vista della sfida contro l'Olympiacos in Europa League. Il dato diventa ancora più significativo considerando che 4 delle 10 reti incassate nel secondo tempo sono arrivate dopo il 76° minuto. Non soltanto, quindi, una difficoltà nel rientrare dagli spogliatoi, ma anche qualche problema nel conservare concentrazione e attenzione nella fase conclusiva delle gare.

Milan, la ripresa è il momento più delicato

I numeri mostrano una tendenza precisa: il Milan concede maggiormente nella seconda parte delle partite. Su 15 gol subiti nelle ultime 10 uscite ufficiali, soltanto 5 sono arrivati nel primo tempo, mentre gli altri dieci sono stati incassati dopo l'intervallo.

Un aspetto che può avere diverse spiegazioni, dalla gestione delle energie alla capacità degli avversari di adattarsi durante la partita. Il dato, da solo, non permette di individuare una causa precisa, ma evidenzia una tendenza che Amorim dovrà cercare di correggere.

Particolarmente significativo è il numero delle reti subite negli ultimi minuti: quattro gol sono arrivati dopo il 76'. In una stagione in cui ogni punto può rivelarsi determinante, perdere solidità nella fase conclusiva delle partite rappresenta un rischio da non sottovalutare.

La continuità difensiva è la prossima sfida di Amorim

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Il Milan ha dimostrato di possedere qualità offensive e di poter mettere in difficoltà gli avversari, ma per competere con continuità deve riuscire a mantenere equilibrio anche quando la partita entra nella sua fase decisiva.La statistica relativa ai gol subiti nella ripresa rappresenta quindi un campanello d'allarme. Non significa necessariamente che la squadra abbia un problema fisico o atletico, ma impone una riflessione sulla gestione dei momenti della gara, sulla concentrazione e sulla capacità di proteggere il risultato.

Per Amorim, il prossimo passo sarà proprio quello di rendere il Milan più continuo nell'arco dei novanta minuti. Perché una squadra ambiziosa non può permettersi di abbassare troppo il livello di attenzione dopo l'intervallo, soprattutto quando si avvicina il fischio finale.