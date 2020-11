Milan, Albertini: “Tonali è un grande giocatore. Deve superare la timidezza”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Albertini su Tonali

MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Il dirigente si è soffermato su Sandro Tonali, giocatore rossonero.

"Un ritratto per Tonali? Un ritratto con delle pagine ancora bianche che dovrà scrivere anche lui. Con grande personalità.La sua timidezza deve essere messa da parte per diventare parte integrante di questo Milan. E' un grande giocatore, con grande potenzialità. Per certe caratteristiche mi assomiglia. Il Milan ha fatto un grande investimento, un grande colpo continuo a sostenerlo. Se fossi vicino a Tonali? Gli direi di lavorare con grande passione, non pensando alle tante belle parole. Deve pensare che ha avuto una grande possibilità in una società che crede in lui".