Milan, Maldini: “Ecco i giocatori che cerchiamo. Simakan un obiettivo”

MILAN NEWS – Dopo aver confermato l’interesse per Florian Thauvin, talento francese del Marisglia classe 1993, Paolo Maldini, ai microfoni di Telefoot, ha parlato anche di Mohamed Simakan. Difensore classe 2000 dello Strasburgo. Non solo, Maldini ha anche affrontato il discorso mercato in generale. Si è soffermato sulle caratteristiche che devono avere i giocatori cercati dal Milan. Ecco le parole di Maldini: “Abbiamo parlato con gli agenti di Simakan nei mesi precedenti e anche col ragazzo. Devo dire che abbiamo parlato anche con altri giocatori di Ligue 1. Quello che vediamo noi del campionato francese è che non essendo molto tattico i giocatori sviluppano molto l’abilità nell’uno contro uno. Sia in attacco che in difesa. Nel calcio moderno credo che questo sia fondamentale. La nostra idea è proprio quella di andare a prendere questo tipo di talento, magari un pochino grezzo dal punto di vista tattico ma che ha grandi capacità fisiche e nell’uno contro uno, che sia Simakan o che sia un altro”.

