Milan, a San Siro l’assemblea annuale di AMIC. Presente Furlani: le ultime

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, questa mattina, nel giorno di Milan-Fiorentina, il Club rossonero ha aperto le porte di San Siro per l'assemblea annuale di AMIC. A fare gli onori di casa, l'AD rossonero Giorgio Furlan e il CFO Stefano Cocirio, per un saluto iniziale e un breve discorso sul presente e, soprattutto, sul futuro della relazione tra il Milan e AIMC. Oltre 200 persone, provenienti dai Milan Club d'Italia, hanno animato un momento un dialogo positivo e autentico che ha testimoniato la vicinanza tra il Milan e i suoi tifosi, di cui AIMC è rappresentante da 58 anni vantando più di 61mila iscritti tra gli oltre 600 Milan Club sparsi in tutto il mondo. Clima molto positivo così come il clima. Si è parlato del Milan cercando di venirsi incontro.