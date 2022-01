MERCATO MILAN TOP NEWS – Lazetic quasi ufficiale, ansia Ibrahimovic

Una giornata piena di novità oggi per quanto riguarda il Milan, che è pronto a intervenire sul mercato in questi ultimi giorni della sessione invernale. Un colpo è praticamente ufficiale ed è quello di Marko Lazetic, ma si lavora anche in uscita e ci sono novità di campo. Ecco le notizie più importanti di questa giornata nelle prossime schede.