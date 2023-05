MERCATO MILAN E TOP NEWS – Concorrenza per Asensio. Parla Kjaer

L'INDIZIO SOCIAL SU MILINKOVIC-SAVIC — Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe muoversi molto, anche a centrocampo. Se Kamada sembrerebbe vicinissimo alla firma, anche Loftus-Cheek, potrebbe essere un obiettivo sempre più fattibile. Questi due giocatori, potrebbero, però, non bastare, anche considerando l'infortunio di Bennacer. I rossoneri, poi, potrebbero cercare un 'falso' trequartista, magari spostando Brahim Diaz a destra. Gli ultimi rumor, parlano di un possibile interesse per Milinkovic-Savic della Lazio. Spunta un indizio social. Il serbo, nel post partita di Juventus-Milan, ha messo un mi piace a un post celebrativo della vittoria rossonera. Mi piace, che non è passato inosservato. La stella del Diavolo, Rafael Leao, ha messo mi piace a uno screen che ritraeva la reazione di Milinkovic-Savic.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

L'ESULTANZA DI LEAO — Rafael Leao, al termine della partita tra Juventus e Milan, ha festeggiato la vittoria e la qualificazione in Champions sui social. Ecco il post: "Per la stagione che abbiamo fatto nonostante gli alti e bassi, meritavamo di essere in Champions e siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo! FORZA MILAN". L'attaccante rossonero ha postato tre foto: la prima nei festeggiamenti post vittoria. La seconda sull'abbraccio con Theo Hernandez e Olivier Giroud e l'ultima, nell'abbraccio di squadra prima della partita. Ora per il Milan, bisognerà programmare al meglio la prossima stagione, tra calciomercato e campo.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

PARLA KJAER — Milan e About Vintage nei giorni scorsi hanno lanciato una serie di orologi in edizione limitata contententi al loro interno un pezzettino della divisa di alcuni calciatori rossoneri. Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha parlato di quello che prova giocando per i rossoneri. Ecco le sue parole riportate sui social dei rossoneri: "Ho sempre sognato di giocare per questa squadra. Il club dove volevo giocare, anche per i tanti campioni, soprattutto per i grandi difensori che sono passati qui. Sono venuto qui per fare il mio lavoro, mi piace lavorare anche per i compagni".

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

IPOTESI TIELEMANS — Come riferisce Radio Rossonera, il Milan, potrebbe lavorare molto sul calciomercato dei parametri zero. L'ultimo che sarebbe monitorato da Maldini e Massara sarebbe quello di Youri Tielemans. Il centrocampista belga ha appena concluso il campionato con il Leicester: le foxes sono retrocesse in Championship. Il classe 1996 è in scadenza di contratto e potrebbe essere un'occasione d'oro per il prossimo calciomercato. Difficile che Tielemans, dopo la retrocessione, possa tornare di nuovo con il Leicester.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

CONCORRENZA PER ASENSIO — A tal proposito, secondo quanto riferito da Alberto Pereiro, giornalista del portale spagnolo 'Onda Cero', al momento sono tre i club in corsa per acquisire le prestazioni di Marco Asensio. Oltre al Milan, che come detto già in passato si era messo sulle sue tracce, anche l'Arsenal e il PSG lo avrebbero messo nel mirino. Da capire la volontà del giocatore, ancora non chiara, ma la certezza è che il suo percorso al Real Madrid terminerà a fine annata. LEGGI ANCHE: Milan, pro e contro della trattativa per Milinkovic-Savic >>>