Calciomercato Milan – Kamada in pugno: si aspetta la finale di Coppa

Il Milan , dopo aver conquistato lun posto per la prossima Champions League , può buttarsi del tutto sul calciomercato , alla ricerca di giocatori che possano rinforzare una rosa, che è sembrata troppo corta per poter competere su più competizioni. Il nome più vicino, potrebbe essere quello del centrocampista giapponese Daichi Kamada , ecco le ultime sul giocatore in scadenza di contratto.

Calciomercato Milan, per Kamada si attende la Coppa?

Il Milan, si legge, per il prossimo calciomercato, ha anche in pugno Daichi Kamada, che ieri ha servito a Kolo Muani l’assist del momentaneo 1-1 che poi l’Eintracht Francoforte ha tramutato in 2-1 con la rete di Ebimbe contro il Friburgo. Anche qui i rossoneri sono molto avanti, ma è possibile che la decisione definitiva venga presa dopo la finale della DFB Pokal, che l’Eintracht giocherà sabato sera contro il Lipsia. Per questo, la definizione dell'affare di calciomercato, potrebbe avvenire nella prossima settimana. LEGGI ANCHE: Milan, possibile sfida con la Lazio per un ex Juventus