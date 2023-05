Milan, Loftus-Cheek saluta i tifosi del Chelsea: indizio di calciomercato?

Il Milan, dopo la qualificazione in Champions League conqusitata contro la Juventus, potrà pensare al calciomercato. Il centrocampista del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, ha salutato tutto il pubblico dello Stamford Bridge al momento del cambio nella gara valevole per l'ultima giornata di Premier League dei Blues contro il Newcastle, uscendo per far posto a Carney Chukwuemeka, altro nome in orbita di mercato rossonero.