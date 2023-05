Calciomercato Milan – Milinkovic-Savic via: ecco quanto costa il serbo

'Rumors' di calciomercato , nelle ultime settimane, accostano il nome di Sergej Milinkovic-Savic al Milan . Il centrocampista serbo, classe 1995 , non rinnoverà, infatti, il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e, pertanto, lascerà i biancocelesti al termine della stagione dopo ben otto anni di onorata militanza.

Ma quanto potrebbe costare, al Milan, prendere Milinkovic-Savic in questo calciomercato estivo? Nonostante il contratto dell'ex Genk sia quasi agli sgoccioli, trattare con Claudio Lotito , Presidente della Lazio, non è mai facile. Il patron del club capitolino è un osso duro e non mollerà così facilmente il colpo su uno dei suoi migliori giocatori.

Il serbo può costare tra i 30 e i 40 milioni

Secondo 'Il Messaggero' oggi in edicola, ad ogni modo, per 30-40 milioni di euro Milinkovic-Savic partirà. Paolo Maldini e Frederic Massara, dunque, sono avvisati ...