MERCATO MILAN E TOP NEWS – De Ketelaere vicino, Daniel Maldini al Verona

Un venerdì 8 luglio ricco di news in casa Milan. In primo piano c'è come sempre il calciomercato. Una settimana fa si è aperta ufficialmente la sessione estiva ed il Milan accelera per regalare a Pioli diversi rinforzi. Aggiornamenti sulle trattative dei rossoneri in entrata ed in uscita. A cominciare da Charles De Ketelaere, sempre più vicino ai rossoneri. Il figlio d'arte Daniel Maldini, invece, potrebbe finire all'Hellas Verona. Infine, c'è la nostra esclusiva del giorno. Abbiamo intervistato il giornalista Luca Serafini. Potete trovare queste e molte altre news sul Milan visitando il nostro sito oppure scorrendo le prossime schede.