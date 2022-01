MERCATO MILAN E TOP NEWS – Nuovo infortunio. Kulusevski nel mirino

Diverse le notizie nella giornata di oggi sul Milan. In primo piano ovviamente c'è il calciomercato, con diverse notizia sia in entrata e sia in uscita. Molto caldo il nome di Dejan Kulusevski, in uscita dalla Juventus. Barak strizza l'occhio al Diavolo, mentre ci sono problemi per Ballo-Toure. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.