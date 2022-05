Memorial Claudio Lippi, fine primo tempo: 3-1 per il Milan ‘bianco’ | PM

Si è concluso il primo tempo del Memorial Claudio Lippi: in vantaggio il Milan vestito 'in bianco' con il tabellino che segna 3-1

Si è concluso da pochi minuti il primo tempo del Memorial Claudio Lippi al Centro Sportivo 'Vismara'. Tanti ex calciatori del Milan presenti alla partita in ricordo del giornalista scomparso nel 2013. Il parziale vede momentaneamente il Milan 'in bianco' per 3-1 che ha rimontato l'iniziale svantaggio firmato Filippo Inzaghi grazie ai gol di Andrea Pellegatti, Filippo Cavalli e Maurizio Ganz.