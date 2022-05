MERCATO MILAN E TOP NEWS – Idea inglese sulla trequarti. Origi c’è

Novità di calciomercato importanti nella giornata di oggi: manca pochissimo per l'arrivo di Divock Origi, mentre prende piede una nova idea per la trequarti. La vittoria dell'Europa League dell'Eintracht Francoforte porta denaro fresco nelle casse del Milan, mentre Elliott potrebbe ripensarci per quanto riguarda la cessione del club. Nelle prossime schede le Top News di oggi!