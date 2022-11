Maignan, il portiere ringrazia il Lille per il sostegno per la mancata convocazione

Mike Maignan non è stato convocato dalla Francia per il Mondiale: il Lille ha sostenuto il suo ex portiere per la grande delusione

Difficilmente passerà la delusione per non essere stato convocato al Mondiale. Mike Maignan, come ben si sa, guarderà solamente dalla televisione i suoi compagni di nazionale durante la manifestazione in Qatar. Il suo ex club, il Lille, ha pubblicato sui social un messaggio di sostegno al portiere francese del Milan, il quale ha gradito e pubblicato una risposta nei loro confronti. "Grazie per i vostri messaggi popolo di Lille. Per il ritorno sapete già". Deluso sì, ma voglioso di tornare protagonista in campo con i colori rossoneri.