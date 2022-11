La laurea in Bocconi, il Master ad Harvard e il Milan: ecco chi è Furlani

Milan, chi è Furlani

Nato nel 1979 a Milano, Giorgio Furlani è un grande tifoso del Milan. Durante i suoi studi - riporta 'Calcio&Finanza' -, ha conseguito una laurea in Economia e finanza alla Bocconi, per poi conseguire un master in Business administration ad Harvard e acquisire un’esperienza internazionale. I primi incarichi che ha ricoperto sono stati quelli di analista alla Lehman Brothers e nelle società di investimento Silver Point Capital e Apollo. Dal 2010 Furlani fa parte del Fondo Elliott, diventando portfolio manager a Londra e punto di riferimento delle principali operazioni del fondo attivista in Italia. Inoltre si è occupato di diverse partite tra cui Ansaldo Sts e TIM, con scontri al cospetto di due colossi come Hitachi e Vivendi. Furlani è stato poi in prima linea anche per quanto riguarda l’operazione Milan, dal perfezionamento dell’acquisto da parte di Yonghong Li al subentro del fondo Elliott nel 2018.