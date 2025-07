Maignan, gli auguri del Milan: “Determinante con interventi spettacolari”

Oggi, 3 luglio 2025, è il compleanno di Mike Maignan: 30 anni per il portierone del Milan, leadership e garanzia tra i pali

(fonte: acmilan.com) - Oggi, 3 luglio 2025, Mike Maignan compie 30 anni. Alla sua quarta stagione in rossonero, il portiere francese ha confermato il suo valore e la sua leadership, risultando decisivo in numerose occasioni. Nel 2024/25 ha collezionato 53 presenze totali tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League, mantenendo la porta inviolata 15 volte. Determinante con interventi spettacolari, come la parata salva-risultato nel Derby di Coppa Italia e la prestazione contro la Fiorentina, Maignan ha continuato a dimostrare la sua importanza all'interno del gruppo. Arrivato nel 2021, Magic Mike ha conquistato la fiducia di compagni e tifosi con qualità tecniche fuori dal comune, freddezza e carisma.