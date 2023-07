Lega Serie A, riunione dei club conclusa: le ultime | PM NEWS

Quest'oggi si è svolta l'assemblea della Lega Serie A, chiamata a decidere sulle offerte per i diritti tv del campionato dal 2024 in poi. La riunione dei club, che era inizialmente prevista per venerdì 30 giugno, ha discusso dell'esito delle trattative private e le conseguenti determinazioni. Tuttavia, alcuna decisione è stata presa, con il tutto nuovamente rinviato per il 14 luglio.