Lega Serie A e NBA insieme a Del Piero ad Abu Dhabi: il comunicato

Durante la sua visita agli uffici della Serie A MENA a Yas Island, Del Piero ha inoltre incontrato ospiti e istituzioni. Tra cui l`Ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara. E rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano (MAECI) e dell`Agenzia Italiana del Commercio Estero (ICE). L’incontro fa seguito al lancio della campagna "Serie A Made in Italy" della scorsa settimana, un`iniziativa globale per promuovere e raccontare il Made in Italy a oltre 500 milioni di persone in tutto il mondo, compreso il pubblico nella regione MENA, attraverso il coinvolgimento diretto dei Club della Lega Serie A e dei calciatori più iconici del calcio italiano. LEGGI ANCHE: Milan, Maignan e l’espulsione. Polemiche di una critica poco obiettiva