Lecce-Milan 1-4 al 90′: poker rossonero al ‘Via del Mare’

MILAN NEWS – È terminata da poco, allo stadio ‘Via del Mare‘, la sfida Lecce-Milan, gara valevole per la 27^ giornata di Serie A. Il match tra i giallorossi di Fabio Liverani ed i rossoneri di Stefano Pioli ha visto prevalere il Diavolo con un roboante 1-4.

Nel primo tempo il Milan è andato in vantaggio al 26′ grazie a Samu Castillejo, abile a girare alle spalle di Gabriel, in area piccola, un cross basso e teso dalla destra del turco Hakan Çalhanoglu. Il Diavolo, poi, nel finale della prima frazione di gioco ha perso per infortunio Simon Kjaer: al suo posto, al 40′, è entrato Matteo Gabbia.

La ripresa si è aperta con il Lecce all’assalto ed in gol al 54′, su calcio di rigore, grazie allo specialista Marco Mancosu, che ha spiazzato Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma dagli undici metri: un penalty concesso dall’arbitro Paolo Valeri di Roma per un fallo in area di Gabbia su Khouma Babacar.

I rossoneri, però, sono ripartiti all’assalto e, nel giro di un quarto d’ora, hanno chiuso il match. Al 55′ gol di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, lesto in tap-in ad approfittare di una corta respinta di Gabriel sul tiro di Çalhanoglu; al 57′, lanciato in campo aperto, Ante Rebić ha infilato ancora la retroguardia giallorossa e, infine, al 72′, su cross forte e teso di Andrea Conti, il portoghese Rafael Leão, di testa, ha fatto festa. PER IL TABELLINO DEL MATCH DEL TRA I GIALLOROSSI ED I ROSSONERI, VAI ALLA NEWS >>>