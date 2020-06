Lecce-Milan 1-3: uno-due micidiale di Bonaventura e Rebic

MILAN NEWS – Micidiale reazione del Milan di Stefano Pioli al calcio di rigore subito da Marco Mancosu. Sull’azione successiva, infatti, al 55′, Giacomo ‘Jack’ Bonaventura ha approfittato della corta respinta di Gabriel sul destro di Hakan Çalhanoglu per segnare, in tap-in, il nuovo vantaggio rossonero; al 57′, lanciato in campo aperto, Ante Rebic si è presentato a tu per tu con Gabriel e non ha fallito. Lecce-Milan 1-3. PER SEGUIRE IL LIVE DELLA SFIDA TRA GIALLOROSSI E ROSSONERI, VAI ALLA NEWS >>>

