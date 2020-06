Lecce-Milan 1-1: Mancosu su rigore riagguanta i rossoneri

LECCE NEWS – Marco Mancosu, centrocampista giallorosso, ha pareggiato il conto in Lecce-Milan. Al 54′, infatti, ha spiazzato Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma dagli undici metri, usufruendo di un calcio di rigore (molto dubbio) fischiato dall’arbitro Paolo Valeri di Roma per un presunto contatto in area rossonera tra Matteo Gabbia e Khouma Babacar. Mancosu non ha sbagliato, per il suo 9° gol in campionato. Lecce-Milan 1-1. PER SEGUIRE IL LIVE DELLA SFIDA TRA GIALLOROSSI E ROSSONERI, VAI ALLA NEWS >>>

