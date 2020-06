Lecce-Milan 0-1: Kjaer infortunato. Gabbia al suo posto

MILAN NEWS – Simon Kjaer, al 40′, ha lasciato il posto in campo a Matteo Gabbia. Il difensore danese si è infortunato al ginocchio durante Lecce-Milan e, dopo aver provato alcuni minuti a giocare ed a correre, si è arreso al dolore. Gabbia, quindi, è entrato nel finale della prima frazione di gioco al posto di Kjaer esattamente com’era accaduto in Milan-Torino a ‘San Siro‘ nello scorso mese di febbraio, giorno dell’esordio del numero 46 in Serie A. SEGUI QUI IL LIVE DI LECCE-MILAN AL ‘VIA DEL MARE’ >>>

