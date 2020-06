MILAN NEWS – Samuel ‘Samu’ Castillejo, al 26′, su cross di Hakan Çalhanoglu, ha portato in vantaggio i rossoneri nel corso di Lecce-Milan: primo gol in campionato per Castillejo, abile a girare di prima intenzione alle spalle di Gabriel, in area piccola, il cross forte e raso terra del fantasista turco dalla destra. Lecce-Milan 0-1. SEGUI QUI IL LIVE DI LECCE-MILAN AL ‘VIA DEL MARE’ >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓