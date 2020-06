Lecce-Milan 1-4: torna al gol anche Rafael Leao

MILAN NEWS – I rossoneri hanno calato il poker al ‘Via del Mare‘! Al 72′, su cross, calibrato e tagliato, di Andrea Conti dalla destra, Rafael Leao, entrato da neanche 5′ al posto di Ante Rebic, è svettato di testa in area piccola, liberandosi dal suo diretto controllore e ha fulminato l’ex rossonero Gabriel. Terzo gol in campionato per Rafael Leao dopo quelli a Fiorentina e Cagliari. Lecce-Milan 1-3. PER SEGUIRE IL LIVE DELLA SFIDA TRA GIALLOROSSI E ROSSONERI, VAI ALLA NEWS >>>

