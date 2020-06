Lazio, Immobile e Caicedo squalificati: salteranno la sfida contro il Milan

NEWS MILAN – Sabato 4 luglio allo stadio Olimpico si giocherà Lazio-Milan, calcio d’inizio alle ore 21:45 (diretta su DAZN). Per i biancocelesti un assente di lusso: Ciro Immobile. Ma non solo, out per squalifica anche Felipe Caicedo.

L’attaccante napoletano è stato ammonito dopo pochi minuti di Torino-Lazio, per un fallo di mano che ha peraltro causato il rigore per i granata. Essendo diffidato, Immobile non ci sarà per la sfida contro il Milan. Come se non bastasse, l’arbitro Massa ha ammonito anche Felipe Caicedo. Lazio senza attaccanti di ruolo per la sfida contro il Milan.

Due assenze importanti per i biancocelesti, visto che parliamo del capocannoniere della squadra e del campionato, e della sua primissima riserva. Peraltro hanno spesso giocato assieme, come stasera in Torino-Lazio. In compenso non sarà affatto triste il Milan per l’assenza dei due attaccanti, soprattutto perché Simone Inzaghi non ha alternative. Probabilmente adatterà Sergej Milinkovic-Savic, magari insieme a Correa. Vedremo. Pur con queste assenze, il Milan non dovrà e non potrà affatto sottovalutare l’impegno, è chiaro.

CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>