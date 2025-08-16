La vigilia di Milan-Bari, le parole di Allegri e le mosse di calciomercato

Oggi, 16 agosto 2025, è giorno di vigilia rispetto alla prima uscita ufficiale del Milan per la stagione 2025/26. Domani alle 21.15 ci sarà la sfida contro il Bari, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Ecco le principali news di giornata in riferimento a questa sfida, ma non solo. Il calciomercato rossonero, infatti, continua a muoversi. Vediamo le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
ULTIME MILAN NEWS
Ecco le top 5 news di giornata di oggi, 16 luglio 2025. Da Milan-Bari, alle parole di Allegri, fino alle prossime mosse sul calciomercato