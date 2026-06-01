Può rinascere in un centrocampo a 'due'—
Il Milan ha già sbagliato con De Ketelaere: preso da Maldini e Massara, anche lui dal Bruges, anche lui per più di 30 milioni. Una stagione deludente da trequartista nel 4-2-3-1 di Pioli e subito ceduto in prestito all'Atalanta. Alla Dea il belga è rinato tanto che ha segnato 32 gol e servito 31 assist in 142 presenze. Cedere Jashari dopo una stagione complessa, in un ruolo che probabilmente non è suo, sarebbe una decisione troppo affrettata. Gli investimenti vanno protetti e gestiti al meglio, non lasciati andare dopo le prime difficoltà. Oltretutto se dovesse arrivare Glasner, lo svizzero potrebbe giocare da mediano nel centrocampo a due dell'allenatore austriaco, trovando un ruolo più adatto a lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA