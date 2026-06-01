Continuano le voci sul futuro del Milan : siamo ufficialmente nel mese di giugno e i rossoneri non hanno ancora trovato i dirigenti su cui puntare e l'allenatore, che prenda il posto di Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, Gerry Cardinale ha deciso di fare piazza pulita esonerando tutti e volendo ripartire anche grazie ai consigli di Ibrahimovic e Calvelli. Molto difficile in questo momento fare ipotesi di mercato, visto che manca tutto, ma si parla già di possibili giocatori al passo d'addio: oltre a Leao che ha annunciato la sua volontà di lasciare il Milan, ci sono anche voci sull'interesse dell'Atalanta per Ardon Jashari .

Milan, Jashari non va abbandonato

Starà alla nuova dirigenza e al nuovo allenatore decidere chi va via, chi resta e chi arriva, ma il caso di Jashari è molto delicato: lo svizzero è arrivato in estate per più di 30 milioni di euro dopo una trattativa quasi infinita con il Bruges. L'infortunio alla gamba, Modric davanti a lui e un feeling mai del tutto nato con il 3-5-2 di Massimiliano Allegri, lo hanno relegato a una stagione da terza scelta del centrocampo: solo 7 partite da titolare e un xA (assist attesi) di solo 0.60. Questo giocando vertice basso del centrocampo a tre dei rossoneri. Nell'amichevole tra Svizzera e Giordania, Jashari ha giocato il secondo tempo entrando al posto di Freuler e giocando in un centrocampo a due. Risultato? 2 grandi occasioni create, due passaggi chiave (dati da Sofascore).