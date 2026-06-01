La carriera: dall'apprendistato con papà Carlo all'esperienza in Brasile—
Nonostante la giovane età, il percorso professionale di Davide Ancelotti vanta tappe internazionali di primissimo piano, maturate per lungo tempo nello staff strategico del padre Carlo:
Nel luglio del 2025 ha intrapreso la sua prima vera esperienza da capo allenatore sulla panchina del Botafogo, nel massimo campionato brasiliano. L'avventura oltreoceano si è conclusa con un sesto posto in classifica generale prima dell'esonero, un posizionamento che ha comunque messo in luce le sue doti gestionali prima della chiamata della dirigenza francese.
Le prime parole ufficiali e l'intesa con il Presidente Létang—
L'accordo con il Lille si fonda su una forte condivisione di valori metodologici e commerciali. Il tecnico italiano ha espresso tutto il proprio entusiasmo attraverso i canali ufficiali del club:
"Sono molto fiero ed orgoglioso e ringrazio il Presidente Olivier Létang per la sua fiducia e per questa grande opportunità. Abbiamo parlato a lungo e ho trovato una connessione umana immediata, oltre che idee e valori corrispondenti".
Ancelotti ha poi concluso tracciando le linee guida del suo mandato:
"Mi rispecchio pienamente nel progetto sportivo del Lille, un club con un'identità chiara, grandi esigenze e una cultura del duro lavoro. Si tratta di una società seria, ambiziosa e regolarmente presente sulla scena europea. Per me è un onore assoluto poter rappresentare questi colori".
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