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Davide Ancelotti firma con il Lille, è ufficiale: guiderà la squadra in Champions League

Davide Ancelotti, figlio di Carlo, allenatore del Lille nella Ligue 1 francese
Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille. Per il figlio di Carlo, contratto biennale fino al 30 giugno 2028 e ritorno in Europa dopo l'ultima esperienza al Botafogo, in Brasile. Ecco le tappe della carriera e le sue prime parole
Daniele Triolo Redattore 

Il figlio d'arte Davide Ancelotti riparte dalla Ligue 1 dopo l'avventura al Botafogo. Accordo fino al 2028 per guidare il Lille nell'Europa che conta.

Il grande salto in Europa: Davide Ancelotti sposa il progetto Lille

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Nuova prestigiosa avventura continentale per Davide Ancelotti. Il tecnico italiano (classe 1989) è stato ufficialmente nominato capo allenatore del Lille, storica compagine della Ligue 1 francese. Ancelotti junior ha sottoscritto con i "Dogues" un accordo biennale valido fino al 30 giugno 2028, subentrando alla guida di una squadra reduce dal terzo posto nell'ultimo campionato transalpino e attesa alla partecipazione nella prossima edizione della Champions League.

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La carriera: dall'apprendistato con papà Carlo all'esperienza in Brasile

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Nonostante la giovane età, il percorso professionale di Davide Ancelotti vanta tappe internazionali di primissimo piano, maturate per lungo tempo nello staff strategico del padre Carlo:

  • Preparazione atletica: fitness coach al Paris Saint-Germain e assistente al Real Madrid.

  • Ruolo di vice: collaboratore tattico sulle panchine di Bayern Monaco, Napoli ed Everton. Ha debuttato ufficialmente come primo allenatore nel 2019, sostituendo lo squalificato Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra.

  • Parentesi in Nazionale: una presenza nello staff tecnico della Nazionale del Brasile, attuale selezione guidata dal padre.

    • Nel luglio del 2025 ha intrapreso la sua prima vera esperienza da capo allenatore sulla panchina del Botafogo, nel massimo campionato brasiliano. L'avventura oltreoceano si è conclusa con un sesto posto in classifica generale prima dell'esonero, un posizionamento che ha comunque messo in luce le sue doti gestionali prima della chiamata della dirigenza francese.

    Le prime parole ufficiali e l'intesa con il Presidente Létang

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    L'accordo con il Lille si fonda su una forte condivisione di valori metodologici e commerciali. Il tecnico italiano ha espresso tutto il proprio entusiasmo attraverso i canali ufficiali del club:

    "Sono molto fiero ed orgoglioso e ringrazio il Presidente Olivier Létang per la sua fiducia e per questa grande opportunità. Abbiamo parlato a lungo e ho trovato una connessione umana immediata, oltre che idee e valori corrispondenti".

    Ancelotti ha poi concluso tracciando le linee guida del suo mandato:

    "Mi rispecchio pienamente nel progetto sportivo del Lille, un club con un'identità chiara, grandi esigenze e una cultura del duro lavoro. Si tratta di una società seria, ambiziosa e regolarmente presente sulla scena europea. Per me è un onore assoluto poter rappresentare questi colori".

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