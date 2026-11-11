Italia-Francia avrà un sapore particolare per due giocatori del Milan. Mike Maignan e Adrien Rabiot si preparano infatti a tornare a San Siro, questa volta non per difendere i colori rossoneri, ma per indossare la maglia della Nazionale francese. Giovedì 12 novembre, alle ore 20:45, lo stadio milanese ospiterà la sfida valida per la quinta giornata della Nations League, con entrambi i giocatori che, salvo sorprese, dovrebbero partire titolari.

Una situazione particolare soprattutto per Maignan, ormai uno dei punti di riferimento del Milan e protagonista tra i pali del club rossonero. Il portiere ritroverà il pubblico di San Siro da avversario, difendendo la porta della Francia guidata da Zinedine Zidane. Al suo fianco dovrebbe esserci anche Rabiot, centrocampista che ha assunto un ruolo importante nello scacchiere rossonero e che rappresenta una pedina fondamentale anche per i Bleus.

Dall'altra parte Cisse, alla prima convocazione con l'Italia maggiore

La partita offrirà anche un incrocio interessante tra compagni di squadra. Tra i convocati dell'Italia di Roberto Mancini figura infatti Alphadjo Cisse, alla sua prima esperienza con la Nazionale maggiore. Il giovane rossonero potrebbe così ritrovarsi di fronte due giocatori che conosce quotidianamente a Milanello, in una sfida dal significato speciale anche per il club.

La presenza di Cisse rappresenta un riconoscimento importante per il percorso del talento rossonero, che si è guadagnato la chiamata del commissario tecnico azzurro grazie alle prestazioni offerte. Resta da capire se Mancini deciderà di concedergli spazio dal primo minuto oppure se preferirà affidarsi a una soluzione più esperta per affrontare la Francia.

Francia favorita, ma l'Italia vuole giocarsi il primo posto

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La sfida di San Siro avrà anche un peso importante per la classifica del girone di Nations League. La Francia arriva all'appuntamento da capolista con 10 punti, mentre l'Italia insegue a quota 7. Gli Azzurri hanno quindi la possibilità di azzerare le distanze e riaprire la corsa al primo posto.Zidane dovrebbe affidarsi a una formazione ricca di qualità, con Maignan in porta, Rabiot a centrocampo e un tridente offensivo composto da Olise, Mbappé e Doué. Per Mancini, invece, il compito sarà quello di trovare le contromisure a una squadra che può contare su individualità di altissimo livello.

Per Maignan e Rabiot sarà dunque una serata diversa dal solito: San Siro resterà il loro stadio, ma per novanta minuti dovranno provare a battere l'Italia davanti a un pubblico che li conosce molto bene.