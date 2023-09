Inter, buone notizie per Inzaghi verso il Milan: solo in due lavorano a parte

Simone Inzaghi può sorridere in vista di Inter-Milan, dal momento in cui solo due giocatori hanno lavorato a parte

A due giorni dal tanto atteso derby Inter-Milan, in programma alle ore 18:00 di sabato 16 settembre può sorridere il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Come riferito da 'Sky Sport', infatti, nella giornata odierna tutti hanno lavorato in gruppo in vista della stracittadina meneghina, compreso Lautaro Martinez.