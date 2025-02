Inizia il primo processo alle curve: ultrà di Milan e Inter sotto accusa

È iniziato il primo processo alle curve, uno dei procedimenti derivanti dall’inchiesta della procura di Milano che coinvolge alcuni ultrà delle tifoserie di Milan e Inter . Gli imputati, arrivati in tribunale scortati dalla polizia penitenziaria, devono rispondere di gravi accuse. Tra loro ci sono Francesco Lucci , fratello dell’ex leader della Curva Sud del Milan, Riccardo Bonissi e l’ex bodyguard di Fedez , Christian Rosiello . Tre degli imputati hanno scelto il rito ordinario per il processo.

La società rossonera ha deciso di costituirsi parte civile, così come la Lega di Serie A, in quanto gli imputati sono accusati di aver compiuto atti illeciti approfittando del “bacino del tifo calcistico”. Enrico de Castiglione, l’avvocato che rappresenta il Milan, ha spiegato che le azioni degli imputati hanno causato danni diretti e indiretti alla società, motivo per cui è stata avanzata la richiesta di parte civile. La Lega Serie A, nella propria istanza, ha sottolineato i danni d’immagine subiti e il clima di allarme e paura generato da queste vicende.