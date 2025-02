Inchiesta ultras, Milan parte civile. L’avvocato: “Siamo stati danneggiati”

Inchiesta Ultras, il Milan si schiera: le parole dell'avvocato non lasciano alcun dubbio

"Ma qui non si tratta di accorgersi o meno, qui si tratta di avere elementi che, grazie alle indagini della Procura di Milano, siamo riusciti a ottenere e di fronte ai quali abbiamo deciso di essere parte del processo. Qui ci sono degli elementi specifici rispetto a questi fatti, di fronte a questi fatti ci si può costituire parte civile ed è quello che si fa. Per noi, per il Milan, il valore della legalità è irrinunciabile. L’amore per i propri colori non può mai rappresentare una causa o un’occasione per qualsiasi comportamento illecito o anche solo antisportivo. Noi da questa vicenda siamo danneggiati: abbiamo subito danni sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo dell’immagine. Per questo ci costituiamo parte civile, anche perché vogliamo che gli stadi tornino a essere luoghi frequentati nel rispetto delle regole dei valori dello sport".