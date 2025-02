Il Milan trova la continuità: due vittorie consecutive in campionato dopo un lungo digiuno

Il Milan è riuscito a conquistare due vittorie consecutive in campionato, un'impresa che mancava da tempo. Dopo il successo per 2-0 sull'Empoli al Castellani, i rossoneri hanno superato l'Hellas Verona con un 1-0 a San Siro, ottenendo il secondo risultato positivo di fila. Questo è un segnale importante per una stagione finora caratterizzata da alti e bassi, ma che finalmente sembra aver trovato un po' di continuità. L'ultima volta che il Milan era riuscito a vincere due partite consecutive risale a settembre, quando sconfisse Venezia, Inter e Lecce in sequenza.