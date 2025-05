Giudice Sportivo: stangata a Gimenez e Conceicao dopo Roma-Milan

Anche il tecnico Sérgio Conceicao dovrà accomodarsi in tribuna per la prossima, e ultima, partita di campionato contro il Monza. Il Giudice Sportivo ha infatti comminato all'allenatore portoghese una giornata effettiva di squalifica e un'ammenda di € 5.000,00 . La motivazione del provvedimento disciplinare risale al 47° minuto del secondo tempo, quando Conceiçao ha "contestato platealmente una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento all'atto del provvedimento di espulsione" decretato dal direttore di gara.

Queste sanzioni rappresentano un ulteriore colpo per il Milan, già reduce dalla deludente sconfitta all'Olimpico. Gimenez salterà l'ultima gara di campionato, privando la squadra di una pedina offensiva, mentre Conceiçao non potrà guidare i suoi dalla panchina nell'ultimo impegno stagionale. Un finale amaro per un'annata che ha visto il Milan incappare in diverse difficoltà, culminate con l'esclusione dalle competizioni europee.