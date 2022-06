I tifosi del Valencia contro Gattuso per le vecchie frasi discriminatorie

I tifosi del Valencia non vogliono Rino Gattuso alla guida della loro squadra: il motivo sarebbe legato a delle vecchie frasi discriminatorie

Enrico Ianuario

Gennaro Gattuso sarebbe molto vicino a sedersi sulla panchina del Valencia. Una decisione presa dal presidente Peter Lim che però non piace assolutamente ai tifosi del club spagnolo. Secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', Gattuso non sarebbe ben voluto dalla tifoseria per aver dichiarato in passato delle frasi discriminatorie.

Un po' come accadde lo scorso anno quando saltò il suo passaggio al Tottenham, Gattuso potrebbe nuovamente restare senza panchina per lo stesso motivo. Ad aizzare il malcontento sarebbe stato l'ex presidente del Valencia, Miguel Zorio, il quale avrebbe chiesto ai tifosi di unirsi contro il nuovo allenatore.

Su Twitter, intanto, è spopolato l'hastag #noagattuso. Le dichiarazioni pronunciate dall'ex allenatore del Milan risalirebbero al 2013, quando Barbara Berlusconi entrò nella dirigenza del Milan: "Non riesco proprio a vedere le donne nel calcio. Non mi piace dirlo, ma è così". Poi quelle del 2008, alla vigilia di una partita tra Italia e Spagna: "Il matrimonio dovrebbe essere tra un uomo e una donna e il matrimonio omosessuale è molto strano per me. Ma ognuno fa quello che vuole". E infine il commento dopo i fischi a Boateng in una partita, nel 2013, che portarono il giocatore a lasciare il campo. "Quante volte i bianchi sono stati fischiati? A me è successo, ma non gli do molta importanza".

Dopo il mancato approdo al Tottenham, lo scorso anno Gattuso espresse così il proprio pensiero: "Mi hanno descritto diversamente da come sono e non c’è stato niente da fare, non ho avuto la possibilità di difendermi. E ho dovuto accettare una storia che mi ha fatto più male di una sconfitta o un esonero. Sui social è possibile dar forza a qualsiasi falsità". Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato