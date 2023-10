Francia, oggi Mbappé non si è allenato: le condizioni in vista del Milan

Nella giornata di martedì 17 ottobre la Francia affronterà in amichevole la Scozia e, in vista del match, oggi i ragazzi di Didier Deschamps , hanno tenuto una seduta di allenamento. L'unico assente è stato Kylian Mbappé , stella del PSG , che mercoledì 25 ottobre sarà l'avversaria del Milan in Champions League .

Come riferito da 'L'Equipe', comunque, non ci sarebbe nulla di serio per Kylian Mbappé. L'attaccante del PSG, infatti, sarebbe rimasto a riposo, per una scelta concordata con il tecnico Didier Deschamps, in vista di un periodo per lui molto impegnativo proprio con il club parigino. Ci dovrebbe quindi essere, salvo sorprese, per il match di Champions League contro il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, spunta una seria concorrente per Miranda >>>