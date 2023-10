Calciomercato Milan – Miranda primo obiettivo, ma spunta una concorrente

Il Milan , nonostante la chiusura della sessione estiva di calciomercato, sarebbe sempre al lavoro per cercare profili che possano completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli . E, successivamente, per intavolare trattative in modo da portarli in rossonero nelle prossime finestre di trattative. A questo proposito uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza sarebbe quello di Juan Miranda del Betis Siviglia .

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, in un articolo sulla testata 'Relevo', il Milan starebbe preparando un'offerta scritta per averlo a giugno a parametro zero. E dovrebbe sicuramente provare a portarlo in rossonero. Allo stesso tempo, però, si registrerebbe l'interesse del Barcellona. Ci sarebbero già stati contatti fra le parti, ma il Diavolo sarebbe comunque in vantaggio.