Mercato Milan – Dalla Spagna: “Spunta il diritto di riscatto per Jimenez”

Dalla Spagna giungono indiscrezioni in merito alla cifra che dovrebbe pagare il Milan per il riscatto di Alex Jimenez dal Real Madrid

Uno dei giocatori più in forma in questo inizio di stagione promettente del Milan Primavera di Ignazio Abate è senza dubbio Alex Jimenez . Il club rossonero, in modo particolare grazie al lavoro di Antonio D'Ottavio , lo ha prelevato dal Real Madrid nel corso del calciomercato estivo e vorrebbe provare a strapparlo ai Blancos.

Secondo quanto riferito in esclusiva dal giornalista Matteo Moretto, in un articolo sulla testata spagnola 'Relevo', la cifra che il Milan dovrebbe pagare per riscattarlo dal Real Madrid sarebbe di 5 milioni di euro. A questo proposito, però, il club spagnolo avrebbe il diritto di 'recompra', di cui ancora non si conoscono le cifre. Intanto Alex Jimenez si gode la fiducia di Ignazio Abate, che lo sta impiegando sempre più spesso.