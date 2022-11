Francia, apprensione per Giroud: dolore al piede, poi si riprende (Video)

Un po' di paura per Olivier Giroud. L'attaccante del Milan, durante la sessione di allenamento di oggi con la nazionale francese, aveva accusato un problema al piede. Come riporta 'RMC Sport' su Twitter, è possibile notare nel video di seguito il dolore accusato dal bomber rossonero dopo aver calciato il pallone in porta. Fortunatamente per lui il dolore è rientrato e Giroud ha poi proseguito l'allenamento. Maldini: "Rinnovo Leao? Non è stato possibile prima del Mondiale"