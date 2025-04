Fondazione Milan, campagna ‘Your Own Path’ per il futuro dei giovani

Fondazione Milan e la campagna 'Your Own Path' — Lanciata nella passata stagione, "Your Own Path" porta con sé lo stile distintivo e innovativo di Fondazione Milan: un linguaggio visivo contemporaneo pensato per coinvolgere la community rossonera e valorizzare l'unicità di ogni individuo. Un invito a fare squadra insieme per essere protagonisti del cambiamento e promuovere valori di inclusione, solidarietà e pari opportunità, tanto apprezzato da conquistare lo scorso febbraio la medaglia d'argento alla Society of Illustrators di New York, importante riconoscimento a livello internazionale.

I fondi raccolti attraverso la campagna 5x1000 contribuiranno a dare continuità ai programmi sociali di Fondazione Milan, che attraverso il calcio (e non solo) promuove percorsi educativi, iniziative di empowerment femminile, reinserimento sociale e la creazione di spazi sicuri in cui crescere lontani da contesti difficili.

Soltanto nella passata stagione, grazie alla generosità di migliaia di donatori e al contributo prezioso di tutta la grande famiglia rossonera, i programmi Sport for Change, Sport for All e Assist hanno sostenuto un investimento di oltre 220.000 euro, destinati alla realizzazione di ben 17 interventi a beneficio di oltre 8.000 giovani in Italia e nel mondo.

Un impegno di oltre 22 anni: ecco tutti i successi riportati — Dal 2003 a oggi, l'impegno della public charity rossonera ha portato alla promozione di 270 progetti in 25 Paesi del mondo, con un investimento di oltre 12 milioni di euro e un impatto concreto sulla vita di più di 160.000 beneficiari.

A Milano, nella stagione 2023/24, i progetti di Fondazione Milan hanno permesso a circa 1.500 giovani di praticare sport, grazie a un doppio intervento: da un lato, con il sostegno economico per garantire l'attività sportiva; dall'altro, con il recupero e la riqualificazione di strutture sportive. Un esempio emblematico è il campo multisport intitolato a Davide Astori nel Municipio 9, in zona Affori, trasformato da spazio abbandonato a luogo di incontro vivo e inclusivo per i giovani del quartiere".