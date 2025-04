Fondazione Milan ai blocchi di partenza della Milano Marathon 2025

Le staffette rossonere — L'appuntamento con la Relay Marathon 2025 è fissato per domenica 6 aprile, a partire dalle ore 8.30. Il percorso, lungo 42,195 km e progettato con una struttura ad anello, prevede la partenza in Piazza Duomo e l’arrivo in Via Palestro.

Quest'anno, la public charity rossonera potrà contare su un totale di 175 partecipanti, suddivisi in 42 staffette e 3 maratoneti che affronteranno l'intero percorso. A rappresentare Fondazione Milan, saranno presenti anche Massimo Oddo, allenatore di Milan Futuro, e 5 guide che accompagneranno gli atleti ipovedenti e non vedenti dell'Istituto dei Ciechi di Milano, offrendo loro l'opportunità di vivere un'esperienza unica, condividendo l'emozione di correre insieme in questa manifestazione sportiva.

Al termine della Milano Marathon, Fondazione Milan assegnerà due speciali premi ai runner rossoneri:

Premio Generosità: la staffetta che raccoglierà più donazioni per il programma "Il Milan per tutti" sarà ospite di Fondazione Milan a San Siro per assistere ad un match;

Premio Velocità: la staffetta che si aggiudicherà il primo posto per velocità avrà la possibilità di ricevere quattro Home kit 2024/25 di AC Milan.

Punto tifo, attività e promozioni dedicate — Come di consueto, Fondazione Milan sarà presente con proprio stand presso il Charity Village, che in questa edizione sarà situato in Via Marina, dove i runner rossoneri potranno usufruire dei servizi di fisioterapisti dedicati e ricevere gadget esclusivi.

Per la prima volta in assoluto, quest'anno Casa Milan diventerà un vero e proprio Punto Tifo che offrirà iniziative speciali per tifosi e appassionati. In Piazza Gino Valle, saranno proposti laboratori creativi per i più piccoli, musica e attività sportive nella nuova PUMA Cage. Sarà inoltre disponibile, in numero limitato, una serie di speciali sconti dedicati:

Casa Milan Store: 15% di sconto (non cumulabile con altre promozioni già presenti in Store e con carta CRN, né applicabile su prodotti di edizioni speciali e limitate);

Museo Mondo Milan: ingresso a 13€ anziché 21€, utilizzabile il 6 aprile dalle 12 alle 18 (ogni coupon vale un ingresso, non cumulabile con altre promozioni);

Casa Milan Bistrot: buono colazione a 5€ che comprende brioches farcita, succo di frutta e caffè, utilizzabile domenica 6 aprile.

Anche chi non prenderà parte alla corsa potrà sostenere i runner di Fondazione Milan lungo il percorso unendosi al Punto Tifo di Casa Milan e contribuire alla raccolta fondi per il programma "Il Milan per tutti" attraverso una donazione al seguente link: www.retedeldono.it/progetto/il-milan-tutti.

L'alleanza con i partner — L'impegno di Fondazione Milan è stato sostenuto dai Partner rossoneri Grenade, brand del Gruppo Mondelēz International, e PUMA, i quali hanno anche organizzato due appuntamenti in preparazione alla maratona. Inoltre, Clivet, Gatorade e l’azienda donatrice BCS hanno dato il loro contributo supportando i runner con la fornitura di gadget e prodotti utili per le loro prestazioni.

Grenade, Official Protein Bar Partner e Regional Partner per l'Italia di AC Milan, apparirà sulla speciale maglia nera e oro firmata PUMA che verrà fornita a tutti i runner rossoneri. Nell'ambito delle iniziative promosse prima della maratona dal brand, martedì 18 marzo Casa Milan ha aperto le proprie porte per ospitare un incontro incentrato sul benessere sportivo e sulla corretta alimentazione. Durante l'evento, organizzato da Fondazione Milan e Grenade, i runner rossoneri hanno ascoltato gli interventi del nutrizionista di Milan Futuro, Alberto Sala, e del Presidente del Gruppo Dilettantistico Non Vedenti Milano, Francesco Cusati, che hanno stimolato riflessioni nei partecipanti sui temi dell'alimentazione, della performance sportiva, nonché sulle specifiche esigenze degli atleti non vedenti. Inoltre, l'evento è stato l'occasione per i partecipanti di assaggiare le barrette proteiche di Grenade, ricche di proteine e a basso contenuto di zuccheri, ideali per chi desidera mantenere uno stile di vita attivo, senza rinunciare a uno snack gustoso.

PUMA, Principal Partner rossonero, ha collaborato con Fondazione Milan per fornire ai runner il materiale tecnico necessario e, nell'ambito delle iniziative pre-gara, ha organizzato "JOIN THE RUN", una speciale running session di allenamento tenutasi giovedì 27 marzo. Tutti i runner presenti hanno potuto testare, presso la Bottega del Diavolo di Via Dante, il nuovo modello di scarpe PUMA Deviate NITRO 3 e scoprirne le caratteristiche uniche durante un allenamento urbano con alcuni talents PUMA in Piazza Castello".